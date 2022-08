Der Obstkorb der Region ist prall gefüllt – die Früchte sind reif. Aber wohin mit ihnen, wenn sie nicht gleich essen kann? Juliane Wurzinger zeigt in ihrem Haus in Kapfenstein gemeinsam mit dem Steirischen Vulkanland, wie man Nahrung ganz einfach mittels einrexen haltbar machen kann. Begonnen hat alles, als Wurzinger mit 18 Jahren in ihrem Maturajahr Holunderblütensirup selbst hergestellt hat. Zu ihrem 30. Geburtstag bekam sie dann einen Rexofen geschenkt, was ihr Hobby ins Rollen brachte.