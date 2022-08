Am Dienstag gegen 13 Uhr passierte auf der B 69 zwischen Weixelbaum (Gemeinde Deutsch Goritz) und Diepersdorf (Gemeinde Mureck) ein Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger Motorradfahrer stieß mit einem Lkw zusammen, der von einem 49-Jährigen gelenkt wurde. Der Rettungshubschrauber C 16 flog den 55-Jährigen mit schweren Verletzungen in das LKH Graz.

Der Motorradfahrer aus dem Bezirk Wolfsberg war auf der B69 von Weixelbaum in Richtung Gosdorf unterwegs gewesen. Kurz vor 13 Uhr wollte er einen vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger überholen. Der Lenker des Lastkraftwagens, ein 49-jähriger Leibnitzer, bog zeitgleich nach links in einen Parkplatz ein. Es kam zur Kollision.

Totalsperre der B 69

Die Straße wurde zwischenzeitlich für den gesamten Verkehr gesperrt, der Verkehr lokal umgeleitet. Mittlerweile ist die Totalsperre aufgehoben. Im Einsatz waren die Polizei, das Rote Kreuz und die Feuerwehren Gosdorf und Mureck mit in Summe 15 Frauen und Männern.