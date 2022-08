Mostbäuerin Cornelia Jansel: „Man hat einen Bammel, dass es Trockenphasen gibt"

Cornelia Jansel hat sich in Riegersburg auf die Mostproduktion spezialisiert. Im Sommergespräch verrät sie, warum der Apfelwein aus der Region so gut schmeckt, wie es ist, die einzige Frau in der „Steirermost“-Gruppe zu sein und welche Auswirkungen die Klimakrise auf den Obst- und Weinbau hat.