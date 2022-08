"Der Startschuss war ein Versuch – ein Experiment", sagt Elisabeth Väth-Schadler. Am Sonntag, dem 7. August, feiert das Experiment, das unter dem Titel "Klassik im Dorf" zu einer Tradition in dem kleinen Ort geworden ist, seinen zehnten Geburtstag. Die Pianistin ist eine gebürtige Lödersdorferin, hat an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz studiert, lebt in Graz und lehrt in Klagenfurt an der Gustav-Mahler-Privatuniversität Klavier und Kammermusik. Ihre Idee war es, einen niederschwelligen Zugang zu klassischer Musik zu ermöglichen.