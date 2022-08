Zum 41. Mal gehen am kommenden Wochenende die Weintage in Fehring über die Bühne. An drei Tagen werden die Gäste im malerischen Weindorf am Hauptplatz mit regionalen Weinen und kulinarischen Spezialitäten verwöhnt. Ein haubengekröntes Kulinarikkonzept sorgt dabei für besonderen Genuss. Walter Triebl (Lilli in Fehring), Anna und Peter Troißinger (Malerwinkl Hatzendorf), Rupert Bruchmann (Bruchmanns in Weinberg) und Andreas Kraxner (GH Kraxner Hatzendorf) haben es auf die Beine gestellt.