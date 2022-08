Der Lenker eines Transporters war am Dienstagvormittag kurz nach 10 Uhr auf der Umfahrung Feldbach Richtung Osten unterwegs, als er bemerkte, dass er Diesel verlor. Der Lenker fuhr an der Abfahrt Ost ab und verständigte die Einsatzkräfte. Am meisten Treibstoff verlor das defekte Fahrzeug im Bereich des Kreisverkehrs nach der Abfahrt und am Straßenstück Richtung Bauhof, wird seitens der Feuerwehr Feldbach mitgeteilt.