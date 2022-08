Hat ihn jemand gesehen? 53-jähriger Südoststeirer ist seit Montag abgängig

Hat diesen Mann jemand gesehen? Die Familie eines 53-Jährigen sucht nach ihm. Am Montag am Vormittag wurde er zuletzt gesehen – da hat er mit seinem VW Tiguan seinen Arbeitsplatz in Kirchbach-Zerlach verlassen.