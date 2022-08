„Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark haben sich bei mir gemeldet, weil es Pläne geben soll, Referate in Feldbach zu konzentrieren. Im Abtausch dafür solle das Sozialreferat ganz nach Bad Radkersburg kommen. Das sorgt für Unmut“, erzählt Tieschens Bürgermeister Martin Weber (SPÖ). „Es geht mir darum, dass der Standort Bad Radkersburg nicht ausgedünnt wird oder ausblutet. Deswegen hat es vor der Bezirksfusion 2013 auch die Parteien-Einigung mit dem Zwei-Standorte-Modell gegeben.“ Vier Referate in Feldbach, drei in Bad Radkersburg.