Mit einem Kennenlernspiel auf der Wiese beginnt der Schwimmkurs von Renate Schachner in Mureck. Zehn Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sitzen im Kreis um sie herum. "Wer kennt ein Tier, das schon als Baby schwimmen kann", fragt sie in die Runde. "Ein Fisch", antwortet Ida. "Richtig. Aber er kann nicht fliegen. Das kannst du auch nicht, aber schwimmen kannst du lernen", lächelt Schachner in die Runde. Die Kinder fassen sich an den Händen und der Zug bewegt sich zuerst zur Dusche. "Wer weiß schon, wie viel drei ist?", fragt die Schwimmlehrerin. "So oft laufen wir nämlich durch die Dusche."