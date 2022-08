Ein Überholvorgang im Gemeindegebiet von St. Anna am Aigen endete am Sonntagnachmittag mit der Kollision zweier Pkw. Gegen 14.45 Uhr war ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg zwischen Klöch und Gruisla mit seinem Pkw auf der Radkersburgerstraße L204 in Richtung St. Anna am Aigen unterwegs. Bei Straßenkilometer 20,37 wollte er nach links in eine Grundstückszufahrt einbiegen. Genau zu diesem Zeitpunkt setzte ein nachkommende 66-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw zu einem Überholvorgang an.