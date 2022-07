Drei Kreisverkehre passiert man, wenn man aus Richtung Osten in die Bezirkshauptstadt Feldbach fährt. Um den letzten - den neuesten, nach der Abfahrt Ost der Umfahrung - kommt auch niemand herum, der vom Süden aus in die Stadt will. Ein klarer Fall, dass man diese "Tore" in die Stadt auch entsprechend gestalten wollte.