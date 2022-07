„Jedes Scherberl ist etwas Besonderes, denn da hat man Geschirr in der Hand, mit dem vor tausenden von Jahren gekocht wurde“, ist Maria Luise Berghold von den archäologischen Grabungsarbeiten am Königberg in Tieschen fasziniert. Im Vorjahr hatte sich die Grazerin, die aus Tieschen stammt, die Grabungen einmal angesehen. Damals beschloss Berghold, nach ihrer Pensionierung am heurigen 1. Juli bei den Arbeiten am Königsberg als freiwillige Helferin mitzumachen.