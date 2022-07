Am Mittwoch am Abend kurz nach 18.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterpurkla zu einem technischen Einsatz gerufen. Ein vorerst unbekannter Traktorlenker hatte aus einem defekten Kraftstofftank seines Fahrzeugs Diesel verloren. Die Dieselspur zog sich von der B69 Richtung L263 bis nach der Bahnübersetzung in Fahrtrichtung Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain).