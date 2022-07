Bernhard Aichner: "Mit viel Neugier schaue ich dem Bösen über die Schulter"

Der Krimi-Autor Bernhard Aichner hat sich ein neues Domzil im Südburgenland geschaffen. So viel Zeit wie möglich verbringt er im Künstlerdorf Neumarkt an der Raab. Er erzählt, was ihn und seine Leserschaft an Krimis fesselt.