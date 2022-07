Feldbach eröffnet Radweg und plant weiteren Ausbau um sechs Millionen Euro

Feldbach war Pilotregion für den Alltagsradverkehr in der Steiermark. In diesem Rahmen wurde der Radweg in Leitersdorf nun offiziell eröffnet. Man will weiter am Radwegenetz arbeiten, dazu soll ein neues Projekt eingereicht werden.