In Halbenrain

Defekter Kamin sorgte für Kleinbrand und Feuerwehrwehreinsatz

Glimmbrand in Kamin eines Einfamilienhauses in Halbenrain verursachte starke Rauchentwicklung. Zwei Feuerwehren rückten an und konnten rasch Entwarnung geben. Ein Rauchfangkehrer reinigte den verstopften Kamin.