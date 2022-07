Eine Gruppe, zwei Thermen

Südoststeirer steigen in Therme Loipersdorf ein: Was passiert in Bad Gleichenberg?

Mit der SHR steigen drei Südoststeirer bei der Therme Loipersdorf ein. Die Gruppe hat bereits vor einem Jahr die Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg übernommen. Am 23. Juli steht dort eine weitere Eröffnung an.