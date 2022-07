Wir treffen uns zu einem Kaffee auf Ihrem Balkon in Bad Gleichenberg - Sie haben viele Aufgaben, bleibt da überhaupt Zeit für eine Pause?

Heike Schmidt: Mein großer Vorteil ist, dass ich selbstständig bin. Da hab' ich die Freiheit, mir die Zeit einteilen zu können. Bevor man Gouverneurin (Anm.: von Zonta International) wird, sollte man sich auch überlegen, ob es sich zeitlich ausgeht. Ich mache das auch nicht, um an Bedeutung zu gewinnen. Sondern um Dinge verändern zu können. Denn: Warum sind Frauenrechte noch immer keine Menschenrechte? Es gibt so viele Dinge, die zu tun sind.