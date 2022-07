Zahnärzte für die Südoststeiermark gesucht, neuer Internist in Feldbach

3 offene Zahnarzt-Kassenstellen gibt es derzeit im Bezirk. In St. Anna gestaltet sich die Suche schwierig. Eine weitere in Jagerberg ist ausgeschrieben, weil sie im September frei wird. Da soll dann auch ein neuer Internist in Feldbach starten.