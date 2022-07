Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause brennt die Feuerwehrjugend darauf, ihr Können und Wissen unter Beweis zu stellen und sich im Wettkampf mit anderen zu messen. Kein Wunder also, dass die Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe am 8. und 9. Juli in Gnas eine ganz besondere Veranstaltung werden (Details siehe Infobox). Dabei geht es um den Erwerb des Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichens. Die Bewerbsgruppen müssen eine Hindernisbahn bewältigen und einen Staffellauf absolvieren. Es zählen Zeit und Fehlerpunkte, die es möglichst zu vermeiden gilt, geht es doch nicht nur um das begehrte Abzeichen, sondern auch um die Kür der "Champions 2022". Das Highlight am zweiten Tag (ab 14.30) ist der "Styrian Junior Fighter Cup" bei dem die zwölf besten Bronze-Gruppen gegeneinander antreten und den "Besten der Besten 2022" küren werden.