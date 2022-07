Ein Zeuge erstattete am Freitagnachmittag (1. Juli) Anzeige wegen eines Einbruchsdiebstahls in Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab). Er sprach von zwei Männern, die in einem Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen flüchteten. Polizisten der Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab reagierten schnell und leiteten eine koordinierte Fahndung ein. Unter der Beteiligung von mehreren Dienststellen gelang es, den Fahndungsring einzugrenzen. Polizisten der Fremden-Grenzpolizei Ilz konnten die flüchtenden Täter schließlich bei der Autobahnauffahrt Gleisdorf-Süd anhalten.