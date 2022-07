Ein älteres Ehepaar (85 und 86 Jahre alt) aus der Südoststeiermark war am Dienstag am Nachmittag gegen 16.45 Uhr in Pertlstein (Gemeinde Fehring) mit dem Auto unterwegs. Sie dürften mit niedriger Geschwindigkeit gefahren sein, wie die Polizei informiert. Auf Höhe von Schloss Bertholdstein kam das Fahrzeug dennoch von der Gemeindestraße ab - die Ursache ist unklar.