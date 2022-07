Unbekannte Täter waren auf Diebestour in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark): Sie brachen in der Nacht auf Montag (4. Juli) in zwei Firmenareale ein. Dort stahlen sie stahlen zwei Geschirrspüler, einen Rasenmähertraktor, Altbatterien und Werkzeug - im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr

Passiert ist das im Gewerbepark im Ortsteil Mühldorf. Die beiden Einbrüche dürften sich zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr ereignet haben, wie die Polizei in einer Aussendung informiert.

Das Diebesgut war im Bereich von umzäunten Freilagern und Lieferantenzugängen gelagert. Das gestohlene Werkzeug befand sich in einem abgestellten Transporter. Dieser wurde von den mutmaßlichen Einbrechern aufgebrochen, heißt es seitens der Polizei.