Notfallsanitäter Wilfried Petritsch hat seine Fahrt beendet und kommt zur Rot-Kreuz-Dienststelle ins Sicherheitszentrum Bad Radkersburg zurück. Es geht zur Zapfsäule, der Tank des Mercedes Sprinter wird aufgefüllt. Rund 570 Kilometer hat Petritsch bei seinem Einsatz, der Rückholung eines im Urlaub schwer erkrankten Patienten, zurückgelegt. „Eine eher kürzere Fahrt“, erzählt er und greift zur Waschlanze. Der Sprinter mit Notfallausstattung wird gründlich gereinigt und innen desinfiziert. Notärztin Regina Reis bringt den Notfallrucksack an seinen Platz in der Dienststelle. Die Anästhesistin aus dem LKH Bad Radkersburg vermerkt, was entnommen wurde. Vor dem nächsten Einsatz muss er wieder aufgefüllt werden.