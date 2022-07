Mureck will den Skiberg wieder beleben und sucht Freiwillige

Mureck arbeitet an der Blackoutvorsorge und an einem Strategiepapier für die EVU. Außerdem will die Gemeinde den Skiberg in Mureck wiederbeleben. Darüber haben die Gemeinderäte nach einem Dringlichkeitsantrag der ÖVP diskutiert.