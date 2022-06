Zu einer ungewöhnlichen Szenerie wurde die Freiwillige Feuerwehr Hirzenriegl (Gemeinde Fehring) in den frühen Morgenstunden am Freitag, 24. Juni, gerufen. Ein Pkw war auf der B57 zwischen Schiefer und Welten am Dach liegend in einem Acker gelandet, vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. "Der 3er-Golf war am Dach in einem 'Woazacker' gelandet. Der Lenker war nicht mehr vor Ort, die Nummerntafeln waren abmontiert worden", berichtet der Kommandant der FF Hirzenriegl, Franz Josef Leitgeb.