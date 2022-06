„Wir bieten schon jetzt viel an. Aber wenn es nicht irgendwo gebündelt ist, finden die Leute die Angebote nicht“, meinte Feldbachs Bürgermeister Josef Ober. Gemeinsam mit Josef Gsöls, VP-Gemeinderat und Vorsitzendem des Sozial-Ausschusses, präsentierte er daher eine neue Plattform „Soziales Feldbach“. Der Vorschlag kam in der letzten Gemeinderatssitzung von SP-Gemeinderätin Herta Haas. Zu finden ist dieser unter www.feldbach.gv.at/soziales-feldbach oder ganz einfach mit dem Suchbegriff „Soziales Feldbach“ in allen gängigen Suchmaschinen.