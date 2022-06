Idyllisch, mitten im Grün, liegt der Campingplatz in Bairisch Kölldorf. Einige Urlauber haben es sich gemütlich gemacht und genießen die Zeit in ihren Campingstühlen. Weniger idyllisch, dafür mittlerweile politisch spannend ist hingegen der Verkauf der Grundstücke gleich nebenan - alleine schon wegen der beteiligten Personen. Dazu kam am Dienstagabend (21. Juni) auch noch ein nachgebessertes Angebot nach der Ausschreibungsfrist.