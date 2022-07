Josef Gradischnig blickt nach links, nach rechts, die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Er wartet vor seinem Salon auf den heutigen Besuch. Als er ihn erblickt, winkt er freudig und bittet zur Tür herein in sein Friseurgeschäft in der Grazer Straße in Feldbach. Es ist einer der letzten Tage. Mit Ende Juni schließt er es für immer - nach 69 Jahren. "Ich bin schon ein bisschen wehmütig", sagt er und setzt sich in einen der leeren Friseurstühle. Rot-graues Kunstleder und ein bisschen Rost - sie könnten direkt aus dem Vintage-Laden stammen. Gradischnig hat in den vergangenen Jahren an der Einrichtung nicht mehr viel verändert.