Nun also doch: Montagabend tagte der Gemeinderat der Stadtgemeinde Jennersdorf bereits zum zweiten Male in Folge im Gasthaus Leiner in Henndorf. Im Gegensatz zur vorangegangenen Sitzung, wo sich nur 9 der 25 Gemeinderäte des Stadtparlamentes einfanden, konnte Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) "Die Beschlussfähigkeit mit 17 Mandataren" bekannt geben.