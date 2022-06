Großaufgebot der Einsatzkräfte: In der Stadtgemeinde Feldbach suchten seit Samstag 13 Uhr Einsatzkräfte nach einer abgängigen 77-Jährigen. Die Frau dürfte laut Polizei an Demenz leiden und aufgrund ihrer Krankheit die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen haben. Nachdem sie nicht mehr aufzufinden war, alarmierte der Ehemann der Südoststeirerin die Polizei.

Neben der Polizeiinspektion Feldbach waren auch 66 Feuerwehrleute der umliegenden Feuerwehren Feldbach, Mühldorf, Leitersdorf, Gniebing, Raabau und Auersbach mit 18 Fahrzeugen und Drohnen im Einsatz und machten sich auf die Suche nach der Vermissten. Da sich ihr Wohnort gleich in der Nähe des Feldbacher Bahnhofs befindet, ging die Polizei zunächst davon aus, die Frau könne möglicherweise in ein öffentliches Verkehrsmittel gestiegen sein.

Nachdem die großangelegte Suchaktion am Samstag erfolglos verlief, wurde am Sonntagmorgen die Suche erneut aufgenommen. Die Einsatzkräfte suchten mithilfe von Polizeihubschrauber und zwei Zillenbesatzungen der Feuerwehr im Ortsgebiet von Leitersdorf, entlang der Raab, der Hainfelder Teiche, des Truppenübungsplatzes Kornberg und im Stadtgebiet von Feldbach nach der Vermissten.

Schließlich konnte die Frau in einem Waldstück, rund 800 Meter von ihrem ehemaligen und nun unbewohnten Elternhaus in Leitersdorf entfernt, auf einem Weg sitzend aufgefunden werden. Die ansprechbare Frau wurde vorsorglich in das LKH Feldbach eingeliefert.