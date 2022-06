Ein schweres Erdbeben hat im Jahr 2020 Kroatien erschüttert (die Kleine Zeitung hat mehrfach berichtet). Hilfe kam danach auch aus der Steiermark. 51 Feuerwehrkräfte aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach erhielten nun für ihre besonderen Verdienste vom kroatischen Feuerwehrverband die Katastrophenhilfsmedaille in Silber. Sie waren am 9. Jänner 2021 mit einem Hilfskonvoi in die schwer betroffene Stadt Petrinja gefahren.