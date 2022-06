Sommer, Sonne, Sonnenschein – die Maturanten des Borg Feldbach schwelgen aktuell in Feierstimmung, steht am Samstagabend (18. Juni) doch der große Maturaball am Programm. Passend zu den Temperaturen und der Jahreszeit findet das Fest der Borg-Absolventen als Sommerball unter dem Motto „Aloha Matura – reif für die Insel“, statt. "Die Veranstaltung bietet für unsere Schüler eine große Herausforderung, fand in den vergangenen beiden Jahren ja kein Ball statt, an dem sie sich orientieren oder die damals ausrichtenden Schüler fragen konnten", so Lehrer Christoph Reicht, der sich allerdings sicher ist, dass die Schüler eine großartige Veranstaltung auf die Beine stellen werden.