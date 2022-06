Er wollte ein berühmter Professor werden: Statt das Ziel einer Karriere an der Harvard University weiterzuverfolgen, ist er aber doch "Landarzt" geworden. Seit 1987 ordiniert Engelbert Frühwirth als praktischer Arzt in Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark). Mit 69 Jahren geht er nun in Pension.