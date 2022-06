Zehn Bewerbe, 170 gemeldete Pferde, über 8000 Arbeitsstunden in der Organisation und rund 2000 erwartete Zuseher: Die Zahlen rund um die Vielseitigkeits-Staatsmeisterschaften in Kornberg bei Feldbach beeindrucken. Organisiert wird die Reit-Großveranstaltung vom HSV Feldbach RC Schloss Kornberg, Teilnehmer aus ganz Österreich sowie Deutschland, Ungarn, Italien und Tschechien werden in die Südoststeiermark kommen.