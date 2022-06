Im Jahr 2016 war das Hotel Life Resort in Henndorf (Gemeinde Jennersdorf) unweit der Therme Loipersdorf in den Konkurs geschlittert. Anfang des Jahres 2020 hatte es Siegmund Kahlbacher gekauft, der mit seiner Kyatt-Gruppe eine Reihe von Hotels besitzt beziehungsweise betreibt. Kürzlich wurde bekannt, dass in dem immer noch leer stehenden Hotel, für das es allerdings Umbau- und Sanierungspläne gibt, bis zu 300 Geflüchtete – Frauen, Kinder und älter Menschen – aus der Ukraine untergebracht werden sollen.