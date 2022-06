Zu Großbränden kam es in Gnas bereits im 15. und 17. Jahrhundert und vor allem auch am 2. Oktober 1796, als 24 Häuser bis auf die Grundmauern verbrannten. Doch zur größten Brandkatastrophe in der Geschichte kam es am 15. Juni 1822, an einem besonders heißen und windreichen Tag. Die Häuser im Marktzentrum von Gnas standen wie heute aneinander gereiht und die Dächer waren zum größten Teil mit Stroh gedeckt.