Die warmen Tropfen des gerade tröpfelnden Sommerregens rinnen am Fenster des Schankraums hinab, davor steht eine kunstvoll gestaltete Metall-Skulptur. Vier Menschen recken ihre Arme begeistert in die Höhe, auf einer Plakette zu ihren Füßen steht „Weingut des Jahres 2022“. Der neue Schatz hat einen besonderen Platz am Weinhof Platzer in Tieschen bekommen – und auch einige Veränderungen mit sich gebracht. „Am Donnerstagabend voriger Woche haben wir den Preis bekommen. Am Freitag haben die Bestellungen für den Versand sofort deutlich zugenommen“, lacht Robert Platzer. Er stellt die Trophäe zurück zu den Auszeichnungen als Landessieger und meint: „Für uns ist das eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit und ein Zeichen, dass wir schon was richtig machen. Sie ist aber auch eine Motivation, weiterhin so gute Qualitätsweine herzustellen.“