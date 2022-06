Dieses neue Haus der Musik spielt alle Stückerl

Mit Video und Fotoserie. Die größte Musikschule und der größte Musikverein des Bezirkes nutzen jetzt in Fehring ein gemeinsames Haus. Am Wochenende findet die große Eröffnung mit einem Musikerfest statt. Am letzten Schliff wird noch gearbeitet.