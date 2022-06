Mit der Vernissage zur Ausstellung von Roswitha Dautermann am 23. Juni in der Kunsthalle starten die diesjährigen Feldbacher Sommerspiele. "Ich bin viele" lautet der Titel der Schau der Raabauer Künstlerin, die sich in ihren Arbeiten aus dem ganzen Spektrum an Formen, Farben und Material bedient und zur Eröffnung eine akustische Performance vorbereitet hat.