An der Gemeindestraße in Petersdorf wächst beim Schaberl-Anwesen aus einer 2,70 Meter hohen Betonsäule ein metallisch glänzender Baum. Der erste Eindruck täuscht nicht, die kahlen Äste sind tatsächlich aus Metall – aus Aluminium. Und sie sind der Hingucker eines Bildstocks, der seinesgleichen sucht. Ebenso ungewöhnlich wie sein Aussehen ist seine Entstehungsgeschichte. An der Stelle hatte sich zuvor ein alter Apfelbaum befunden, der abzusterben begann. Ein sogenannter Bildbaum. An ihm war ein Bild der Heiligen Familie samt Schriftzug angebracht, der zur Verehrung des Heiligen Josef aufrief. Thomas Friesinger, dessen Familie seit 2019 im Besitz Anwesen ist, wollte das erhalten.