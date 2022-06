Die Vulkanland-Beachtour wurde 2010 in Leben gerufen. Wie ist es dazu gekommen?

CHRISTIAN KNITTELFELDER: Die Idee wurde vor allem geboren, weil es in der Region damals noch nicht so viel im Hobby-Beachvolleyball-Bereich gab, schon gar keine zusammenhängenden Turnierserien. Wir haben das dann kurzerhand selbst in die Hand genommen, vier Veranstaltungen auf die Beine gestellt – das wurde dann immer größer.