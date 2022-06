Nach zwei Jahren Pause geht es in Weinberg an den Pfingstfeiertagen wieder rund. Den Auftakt macht am Pfingstsonntag das Weinberg Open Air. Einlass auf das drei Hektar große Veranstaltungsgelände beim Sportplatz ist ab 16.30 Uhr. Das Motto lautet "From Classic Rock to LederHosenRock". Starten werden Stranger in the Family und dann Kris Wyatt mit Contra. Sie sind der Support-Act für Headlinerin Melissa Naschenweng, die um 20 Uhr auf die Bühne kommt, wie Organisator Rupert Bruchmann ankündigt. Die Music-Show hat Titel von AC/DC über Eric Clapton, Bruce Springsteen bis zu CCR, den Beatles und vielen anderen im Programm. Die Aftershow-Party werden 2KW mit Klassikern und Austro-Pop bestreiten.