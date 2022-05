Einmal im Jahr gehen die Mitarbeiter der Jennersdorfer Friedhofsverwaltung durch den Friedhof und schauen, wo Handlungsbedarf besteht. So geschah das auch in diesem Jahr. Rund 30 Bürger wurden bezüglich ihrer "ungepflegten" Grabstätte verständigt und aufgefordert, die Grabstätte wieder "in einen ordentlichen Zustand zu bringen, um einen würdigen Gesamteindruck des Friedhofes zu gewährleisten". Diese Formulierung hat nicht nur Kopfschütteln, sondern gar helle Empörung verursacht.