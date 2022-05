Mit 600 Sorten ist die Schokoladenmanufaktur Zotter in Bergl (Gemeinde Riegersburg) Weltmeister in Sachen Vielfalt. Auch mit dem „essbaren Tiergarten“ und der „Erlebniswelt“ hat Josef Zotter in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt. Nun wurde das Gesamtkunstwerk Zotter mit dem Vulkanland Innovationspreis in der Kategorie Kulinarik ausgezeichnet. Julia Zotter nahm den Hauptpreis für das Familienunternehmen entgegen und strich die Betriebs- und Kulinarikvielfalt als wichtiges Fundament des Erfolges heraus.