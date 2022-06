"So oft wie unserer Handys in letzter Zeit mit organisatorischen Anfragen geläutet haben – ich denke unsere Lehrer haben uns manchmal nicht mehr so gerne gehabt", lacht Vitus Lanzer. Der 16-Jährige bildet gemeinsam mit seinen Schulkollegen Valentin Skalnik, Maximilian Ziegler, Daniel Hagmüller und Fabio Agnello das Vorstandsteam des Projekts "Schüler helfen Steirern".