Eine heftige Gewitterfront zog in der Nacht auf Samstag über Teile des Bezirks Südoststeiermark und das südliche Burgenland. Niederschläge von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter binnen kürzester Zeit sorgten für viele überflutete Objekte und Straßen. Am stärksten betroffen waren die Gemeinden Gnas und Bad Gleichenberg. 36 der 73 Feuerwehren des Bereiches Feldbach standen mit fast 260 Mitgliedern und rund 60 Fahrzeugen in den Nachtstunden und am Samstag im Einsatz. Auch der Straßenerhaltungsdienst war enorm gefordert. Durch Abschwemmungen von Äckern und über die Ufer getretene Bäche waren Straßen bis zu 20 Zentimeter hoch mit Schlamm bedeckt. "Teilweise musste erst mit Baggern der Schlamm entfernt werden, damit dann überhaupt das Reinigen und Abspritzen der Straßen möglich war", erzählt Christian Karner, Mitarbeiter des Straßenerhaltungsdienstes und für den Pressedienst im Bereichsfeuerwehrverband tätig.