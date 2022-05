Vor nunmehr 40 Jahren gründete Josef „Peperl“ Tropper die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Big Band Bad Gleichenberg. „Wenn der Papa über Musik spricht, zieht er alle um ihn herum in seinen Bann. Seine Leidenschaft ist wirklich ansteckend“, erzählt Tochter Isabel. Bereits 2019 feierte leidenschaftliche Musiker seinen 70. Geburtstag.

Zum Jubiläum wollten die Musikerinnen und Musiker „ihrem“ Gründungsvater ein ganz besonderes Geschenk machen: Das geplante Geburtstags-Konzert hätte eigentlich schon 2020 stattfinden sollen, musste coronabedingt jedoch verschoben werden. Am heutigen Sonntag (19.30 Uhr im Zentrum Feldbach, Abendkassa 27 Euro) ist es endlich so weit.