Man hätte meinen können, mit dem Baustart des heißdiskutierten Brunnens inklusive Sprühnebel-Anlage und Kunst-Objekt am Bad Radkersburger Hauptplatz wäre das Thema erledigt. Weit gefehlt. Am Mittwoch (25. Mai), zwei Tage nach dem Baustart, forderte die Grüne Gemeinderätin Sonja Witsch Bürgermeister Karl Lautner in einem Schreiben, das auch der Kleinen Zeitung vorliegt, dazu auf, das jedenfalls bei Bauvorhaben erforderliche Gutachten des Ortsbildschutz-Sachverständigen öffentlich zu machen.