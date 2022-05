Die Fußballfans sind elektrisiert. Der Getränkevorrat ist schon eingekühlt. Dafür, dass es genug zu beißen und knabbern gibt, ist auch ausreichend vorgesorgt. Alle warten nur mehr auf den Anpfiff für das Champions League Finale zwischen Liverpool und Real Madrid am Samstag um 21 Uhr. Große Anspannung herrscht aber nicht nur bei Fans und Spielern. Sie ist auch bei 20 Studentinnen und Studenten des Tourismuskollegs Bad Gleichenberg groß. Denn das Finale geht mit Beteiligung aus den Tourismusschulen Bad Gleichenberg über die Bühne. Natürlich nicht auf dem Spielfeld des Stade de France, aber an nicht unwesentlicher Stelle. Die Kollegstudierenden sind im exklusiven VIP-Bereich im Service–Team von DO & CO im Einsatz.